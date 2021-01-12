البعثة الأممية تتقدم بالتهنئة بحلول السنة الأمازيغية الجديدة

تقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بالتهنئة لجميع أمازيغ ليبيا بحلول السنة الأمازيغية الجديدة.

وأعربت البعثة عن أمنيتها «أن يكون هذا العام كله خير وسلام، وتشهد ليبيا تحولات إيجابية تلبي طموحات كافة مكونات شعبها»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضا: جدل حول الملك الأمازيغي «شيشنق» بعد ظهور تمثال له بالجزائر

يذكر أن دول شمال أفريقيا تشهد احتفالات برأس السنة الأمازيغية الجديدة بين أيام 11 و12 و13 من يناير من كل سنة، والتي توافق هذا العام التقويم الأمازيغي عام 2971.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا