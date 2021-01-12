«بعثة ستيفاني» تهنىء «أمازيغ ليبيا» بحلول السنة الجديدة

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كافة أمازيغ ليبيا، بحلول السنة الأمازيغية الجديدة.

وأكدت البعثة الأممية، في بيان، نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، الثلاثاء، جاء فيه إنه “بحلول السنة الأمازيغية الجديدة، تتقدم بعثة الأمم المتحدة بأطيب التهاني لكافة أمازيغ ليبيا، وتتمنى أن يكون هذا العام كله خير وسلام وأن تشهد ليبيا تحولات ايجابية تلبي طموحات كافة مكونات الشعب الليبي العزيز”.

تجدر الإشارة إلى أن أمازيغ ليبيا يحيون هذه الأيام، مناسبة بداية السنة الأمازيغية 2971، وتحمل هذه الاحتفالات العديد من المعاني التي ظلّ الأمازيغ يتمسكّون بها، طوال تاريخهم، وتتضمن الاعتزاز بالأرض وخيراتها، والحرص على التعايش مع بقية الثقافات والأعراق.