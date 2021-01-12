ليبيا تتصدر مؤشر السعادة في دول المغرب العربي

تصدرت دولة فنلندا مؤشر السعادة العالمي لعام 2020، للعام الثاني على التوالي، فيما واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر الدول العربية على المؤشر.

وحلت ليبيا في الرتبة 80 عالمياً، متصدرة دول المغرب العربي، وموريتانيا في الرتبة 129 متأخرة نقطة واحدة عن تونس التي جاءت في المرتبة 128 عالمياً، فيما حلت الجزائر في الرتبة 100، متأخرة بثلاث نقاط عن المغرب الذي جاء في المرتبة 97 عالمياً.

أما على مستوى دول غرب أفريقيا، فجاءت السنغال في المرتبة 101، أما مالي فحلت في المرتبة 114، والنيجر في الرتبة 103، وبوركينا فاسو 112، وتشاد 127.