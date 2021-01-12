ليبيا الان

ليبيا تتصدر مؤشر السعادة في دول المغرب العربي

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تصدرت دولة فنلندا مؤشر السعادة العالمي لعام 2020، للعام الثاني على التوالي، فيما واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر الدول العربية على المؤشر.

وحلت ليبيا في الرتبة 80 عالمياً، متصدرة دول المغرب العربي،  وموريتانيا في الرتبة 129 متأخرة نقطة واحدة عن تونس التي جاءت في المرتبة 128 عالمياً، فيما حلت الجزائر في الرتبة 100، متأخرة بثلاث نقاط عن المغرب الذي جاء في المرتبة 97 عالمياً.

أما على مستوى دول غرب أفريقيا، فجاءت السنغال في المرتبة 101، أما مالي فحلت في المرتبة 114، والنيجر في الرتبة 103، وبوركينا فاسو 112، وتشاد 127.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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