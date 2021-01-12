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السيسي ولورديان يتفقان على ترسيخ المسار السياسي في كافة جوانب الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين مع جان إيف لودريان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية مستجدات الأوضاع في ليبيا.

جانب من اجتماع السيسي ولودريان في القاهرة

 

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح أن السيسي ولورديان توافقا حول تضافر الجهود المشتركة بين الجانبين لترسيخ المسار السياسي على نحو شامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، ويسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

وأشار المتحدث أن لورديان أعرب عن تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة السيسي لتثبيت الأوضاع الميدانية في ليبيا خلال الفترة الماضية، وهي الجهود التي باتت محل تقدير من قبل المجتمع الدولي بأسره.

كما نوّه إلى أن اللقاء شهد سبل تعظيم التعاون بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، خاصةً في منطقة الساحل الأفريقي، ودعم جهود دول تلك المنطقة فى مواجهة خطر تمدد الجماعات الإرهابية وتزايد نشاطها هناك، خاصة بعد دحرها في منطقة المشرق العربي وشمال أفريقيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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