وفدا الحكومة الليبية والوفاق غير الدستورية يبحثان في مدينة البريقة توحيد الميزانية

البريقة 12 يناير 2021 (وال)-انطلق ببلدية البريقة صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع بين وفدا الحكومة الليبية وحكومة الوفاق غير الدستورية، بغية توحيد الموازنة العامة للعام 2021 م.

هذا ويشارك في الاجتماع وفد الحكومة الليبية المتمثل في السيد المحافظ ليبيا المركزي علي الحبري، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بمهام الوزارة أمراجع غيث.

في المقابل، يشارك وفد حكومة الوفاق غير الدستورية كل من ووزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، إلى جانب ممثلي عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس. (وال- البريقة) ر ت

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