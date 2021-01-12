صنع الله: نعمل على توفير الخدمات للمناطق المجاورة للحقول النفطية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه وفد من مدينة غات أن المؤسسة تعمل في ظل إمكانياتها المحدودة وعبر برامج التنمية المستدامة مع شركائها في توفير بعض الخدمات للمناطق والمدن المجاورة للحقول والموانئ النفطية.

وأضاف صنع الله خلال اللقاء الذي جرى بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس أن استمرار الخدمات للمناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية يأتي في ظل استقرار الأوضاع الأمنية واستدامة الإنتاج وتسييل الميزانيات اللازمة لمواصلة الاستثمار وتنفيذ خطط تطوير وزيادة الانتاج.

وبين صنع الله أن بلدية غات تعتبر الآن إحدى مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط وذلك بعد بدء عمليات تطوير الحقول من قبل شركة زلاف للنفط والذي سوف يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والمحلي والخدمات لصالح السكان

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الصعبة لبلدية غات والمختنقات الرئيسية التي تعاني منها المنطقة وإمكانية المساهمة في حل عدد من هذه المختنقات التي يعاني منها سكان بلدية.

وضم وفدمدينة غات عضو مجلس النواب نصر اسرير وعضو مجلس الدولة أبكدا الكوني عضو المجلس الأعلى للدولة، وعميد بلدية غات موسى المهدي وعدد من أعضاء المجلس البلدي وأعيان ومشائخ غات، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبد الدائم.