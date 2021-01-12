شلوف: أنقرة حولت ليبيا إلى دولة عبور لشحنات سلاحها الموجهة سرًا إلى أطراف عدة بالقارة الأفريقية

ليبيا – قال رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف إن أنقرة حولت ليبيا إلى دولة عبور لشحنات سلاحها الموجهة سرًا إلى أطراف عدة بالقارة الأفريقية، مستغلة الاتفاقية الأمنية التي عقدتها مع حكومة الوفاق في نوفمبر عام 2019.

شلوف وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء وطبقًا لدراسة نشرتها مؤخرًا “سلفيوم” حول رصد رحلات الشحن العسكري التركي لقواعد وموانئ بالغرب الليبي، أوضح أن العدد الإجمالي لهذه الرحلات بلغ منذ مارس وحتى نهاية ديسمبر الماضي 172 رحلة، منها 40 رحلة تمت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي القتال الليبي في أكتوبر الماضي.

وأكد أن أغلب الطائرات التي استخدمت هي إيرباص بحمولة تقدر بـ37 طنًا، مشددًا على أنه لا يمكن لأحد أن يتصور أن كل هذه الكمية من السلاح تم استخدامها في الصراع المسلح بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، علمًا بأنه توقف فعليًا في يونيو الماضي، مرجحًا انتقاله إلى تنظيمات سبق لتركيا التعاون معها في سوريا مثل داعش وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، اللذين يستهدفان قوات عملية برخان من الجنود الفرنسيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية