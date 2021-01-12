نقيب الخبازين: هناك استغلال واضح للظروف الحالية من قبل الشركات المختصة والخبازين

ليبيا – أكد نقيب المخابز سعيد بوخريص أمس الإثنين ارتفاع أسعار الدقيق بشكل مفاجئ في وقت قصير مسجلة زيادة من 150 إلى 220 دينارًا للقنطار الواحد، مبينًا أن اعتمادات استيراد الدقيق لم تفتح منذ 8 أشهر.

بوخريص قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إن أسعار الدقيق تشهد ارتفاعًا منذ سنوات، مشيرًا إلى أن هناك استغلالًا واضحًا للظروف الحالية من قبل الشركات المختصة ومن الخبازين.

وبيّن أن الشركة العامة للأعلاف رفعت سعر قنطار الدقيق الواحد من 138 إلى 156 دينار.

وطالب بضرورة متابعة شركات الدقيق والمخابز، وبوجود مخزون استراتيجي للدقيق، بحيث لا يحدث هناك تغير أو ارتفاع في أسعار الدقيق بشكل مفاجئ، موضحًا أنهم حاولوا بكل الطرق أن يقنعوا أصحاب المخابز بالانتظار، وعدم رفع سعر الخبز لأيام حتى يمكن إيجاد حل مع المطاحن والوزارات المعنية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية