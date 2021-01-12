عقيل: ننتظر المعالجة الأمنية من رئيس الاستخبارات الأمريكية الجديد كما ذكر سابقًا

ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عيّن الدبلوماسي وليام بيرنز ذي الصلة القوية بملف ليبيا رئيسًا للمخابرات المركزية.

عقيل أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “هناك تصريح شهير لبيرنز عقب زيارته ليبيا في 2014، ذكر فيه أن حل الأزمة الليبيه مرتبط تمامًا بأولوية معالجة المسأله الأمنية، وها نحن ننتظر”.

يشار إلى أن اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وقع على الدبلوماسي المخضرم وليام بيرنز لإدارة وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية “سي آي إيه”، والذي يعد مقربًا من الملف الليبي، وعمل عليه خلال تولي معمر القذافي زمام الأمور في البلاد.