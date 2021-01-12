الاتحاد الأوروبي: موقفنا من تركيا لم يتغير

ليبيا – أكدت المفوضية الأوروبية أن موقف دول ومؤسسات الاتحاد من تركيا لم يتغير، وأن وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو سيزور بروكسل في 21 من الشهر الحالي لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد.

المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل أشار وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية إلى أن الاتحاد كان وما زال يريد علاقات بناءة على أساس التعاون مع تركيا.

وبحسب الوكالة، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو أن الأوروبيين كرروا هذا الموقف طيلة عام 2020، حيث تم ذلك أيضًا خلال الاجتماع الافتراضي الذي ضم رئيسة المفوضية أوروسولا فون دير لاين وبوريل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الماضي، وفق كلامه.

وفي السياق نفسه، ذكر المتحدث أن المباحثات بين الطرفين الأوروبي والتركي تهدف إلى خفض التصعيد، منوهًا إلى أن زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو القادمة ستصب في الاتجاه عينه.

هذا ويسعى مسؤولو المؤسسات الأوروبية إلى العمل من أجل وضع صورة متكاملة لعلاقاتهم مع تركيا تُناقش مع زعماء الدول الأعضاء خلال قمة مارس القادم، ليتم على أثرها اتخاذ قرار حول مستقبل التعامل مع انقرة، وعلى خط موازٍ يعمل خبراء ودبلوماسيو المؤسسات على التحضير لعقوبات ضد تركيا ستفرض في حال إجماع الدول الـ 27 الأعضاء عليها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية