«ابن حوقل – 2021».. ناقلة نفط تنضم للشركة الوطنية العامة للنقل البحري 

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري عن اقتناء ناقلة نفط خام جديدة اختير لها اسم (ابن حوقل – 2021) وانضمامها إلى أسطولها البحري اعتباراً من أمس الإثنين.

وقالت الشركة الوطنية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، “إنجاز كبير يضاف إلى الشركة بإقتنائها ناقلة نفط حديثة مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة ومتطلبات إئتلاف شركات النفط الكبرى (OCIMF) والتي تم بناؤها تحت إشراف هيئة التصنيف البريطانية (لويدز)”.

وتابعت الشركة في بيانها، أن “الناقلة «ابن حوقل» هي أول ناقلة جديدة يتم اقتنائها منذ عشر سنوات، وهي نتاج المرحلة الأولى لخطة تطوير وتحديث أسطول الشركة 20/23 ، والتي انطلقت أولى مراحلها ( الإحلال / الإقتناء ) منتصف العام الماضي، ولازالت الشركة تمضي قدماً نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري وفق خططها المستقبلية”.

وأردف البيان؛ أن “هذا العمل لم يكن وليد اللحظة بل هو تتويج لجهود فرق العمل بالشركة على كل المستويات، والتي تعاونت على صياغة خطة استراتيجية تسعى من خلالها الشركة لتطوير أسطولها وتوسيع مواقع عملها وتعزيز مكانتها ودورها الريادي في المنطقة والعالم أجمع بأحدث الناقلات في صناعة النقل البحري “.

وأكد البيان، على أن ” هذا الإنجاز سيساهم بشكل كبير في تحسين الأداء العام للأسطول، مع الحرص التام على تطبيق القيم والأسس التجارية بجودة عالية، وتطمح الشركة من خلاله وبكل ثقة لأن تكون على قمة هرم التميز بين مصاف الشركات العالمية في تقديم الخدمات بأحدث طرق تشغيل الأساطيل البحرية وفقاً للمعايير ونظم الجودة والسلامة العالمية، و بما يساهم في تعزيز مكانة الشركة إقليمياً ودولياً ، ويخدم مصالحها ويدعم الاقتصاد الوطني”.