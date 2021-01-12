معيتيق: اجتماع توحيد الميزانية خطوة في الطريق الصحيح

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وصف، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتق، اجتماع توحيد الميزانية العامة بين الحكومتين “المؤقتة” و”الوفاق” بأنه “خطوة في الطريق الصحيح”.

وقال معيتيق، في تغريدة على تويتر، معلقًا على الاجتماع: “في الطريق الصحيح لتوحيد الميزانية”.

وبدأ اليوم الثلاثاء اجتماع تقابلي في مدينة البريقة بين مسؤولين من الحكومتين الليبية والوفاق بهدف توحيد السياسات الاقتصادية والميزانية والمقاصة المصرفية.

ويعقد الاجتماع في قاعة شركة سرت بمدينة البريقة، حيث يشارك فيه عن جانب الحكومة الليبية، محافظ المصرف المركزي بالبيضاء، علي الحبري، ووزير المالية مراجع غيث.

ومن جانب الوفاق، وزير المالية المفوض، فرج بومطاري، ووزير الخاريجة، محمد سيالة، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس.