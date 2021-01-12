الأرصاد تحذر الصيادين من رياح قوية على طول الساحل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من رياح نشطة إلى قوية على طول الساحل، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وجاء في نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج سيتراوح بين 3 و3.50 متر.

وعن الأحوال الجوية في “الساحل من رأس اجدير إلى سرت”

– السماء مغطاة كليا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من الساحل.

– الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 عقدة.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و3 أمتار.

– درجة الحرارة 18 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

أما عن الأحوال الجوية في “الساحل من الخليج إلى طبرق”

– السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة الليلة، تصحبها خلايا رعدية على الساحل من بنغازي إلى الجبل الأخضر.

– الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و30 عقدة.

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.5 متر.

– درجة الحرارة 18 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

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