أبو الغيط يستعرض لبعثات الجامعة بالخارج جهود تسوية الأزمة الليبية

استعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماعه مع رؤساء بعثات الجامعة بالخارج، جهود تسوية الأزمة الليبية.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط أطلع رؤساء بعثات الجامعة بالخارج خلال اللقاء الذي جرى بالقاهرة على مجمل أولويات ومجالات تركيز الجامعة العربية في المرحلة المقبلة، مستعرضاً آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وجهود تسوية الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، والدور العربي لدعم الأمن والاستقرار والتعافي الاقتصادي في السودان والصومال، والمشهد الإقليمي العام في منطقة الشرق الأوسط، وعلاقات الجامعة بالقوى الدولية المختلفة، وتوقعاته بخصوص التوجهات الرئيسية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بعد تنصيب إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، إلى جانب استجابة منظومة العمل العربي المشترك للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الدول والمجتمعات العربية بحسب موقع جامعة الدول العربية.

وأشارت الجامعة العربية إلى أن لديها 25 بعثة تعمل حالياً بالخارج ما بين بعثة دبلوماسية ومركز ومكتب اتصال ومكتب، منها بعثات معتمدة أو مراقبة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا، والإتحاد الأفريقي في أديس أبابا، والإتحاد الأوروبي في بروكسل، وبعثات معتمدة لدى عواصم مختلفة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.