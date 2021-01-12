«النجار»: ليس هناك دلالات على ظهور الطفرة الجديدة من كورونا في ليبيا

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، دكتور بدر الدين النجار، إنه ” ليس هناك دلالات على ظهور الطفرة الجديدة من كورونا في ليبيا”.

وأضاف «النجار» في تصريحات صحفية نشرها الحساب الرسمي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، على فيسبوك، الثلاثاء، أن “الوضع الوبائي في ليبيا هادئ نسبيا مقارنة بما تشهده الدول الأوروبية من ظهور موجة ثانية للفيروس”.

وتابع “قمنا بكل الإجراءات لضمان حجز كمية من اللقاحات تقدر بحوالي 2.8 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص”، مردفًا أن “اللقاحات ستكون من مجموعة “كوفاكس” التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية”.

ولفت «النجار» إلى أن “وصول اللقاحات إلى ليبيا لن يكون قبل أربعة أشهر على أبعد تقدير”، مشيرًا إلى أنه تم استبعاد “لقاح شركة “فايزر” لحاجته لدرجة حرارة 70 تحت الصفر وهو ما لا يتوفر في ليبيا”

وختم «النجار» تصريحاته قائلًا إن “الوضع الوبائي في الآونة الأخيرة يشهد ارتفاعا في عدد الإصابات وازدحاما في مراكز العزل وارتفاعا قليلا في نسب الوفيات”.