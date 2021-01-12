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عاجل // الاتفاق على تشكيل لجنة مالية موحدة خلال اجتماع الحكومة المؤقتة والوفاق في البريقة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مالية موحدة خلال بين اجتماع الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق غير المعتمدة لتوحيد السياسات الاقتصادية في قاعة خليج سرت بمدينة البريقة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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