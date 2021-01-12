باشاغا: افتتاح الغرفة الأمنية العليا بقيادة وطنية وتنسيق إقليمي

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا افتتاح الغرفة الأمنية العليا في في السابع عشر من شهر يناير الجاري باعتبارها قيادة وطنية وتنسيق إقليمي وتنفيذ محلي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن ذلك جاء خلال اجتماع باشاغا مع عدد من مسؤولي شركة روز بارتنز المحدودة بحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وعدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية.

وإستمع الوزير إلى شروح وافية من خلال عرض مرئي قدمه مسؤولي شركة روز بشأن الغرض من تأسيس هذه الغرفة والتي من أولوياتها تنفيذ مهام وزارة الداخلية وتحديد أولوياتها في المجالات الشرطية والأمنية.

واوضح مسؤولو شركة روز من خلال العرض المرئي أن إنشاء الغرفة الأمنية العليا تمكن الوزير من ممارسة مهام الحكومة بالنيابة عن حكومة الوفاق الوطني ومحاسبة كافة مكونات الوزارة.

وأشار مسؤولو الشركة إلى إنشاء غرف أمنية في المناطق التابعة لوزارة الداخلية مما يسهل التواصل بين كافة مكونات الوزارة والعمل في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة.

وبينت الوزارة أن الغرفة الأمنية العليا تساعد على تطوير العمل الشرطي والأمني وتحميل شركة روز أي تقصير من خلالها وهي منصة تساعد على المناقشة والتعاون المشترك بين الوزارة والشركة كما تساعد الغرفة على تقييم إستراتيجي للمخاطر والسيطرة عليها وتنفيذ ومراقبة وتقييم والإبلاغ عن المعلومات.