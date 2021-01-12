مصدر يكشف لـ”218″ الكتائب والتشكيلات المُستهدفة بـ”صيد الأفاعي”

كشف مصدر لـ”218″، أن عملية “صيد الأفاعي”، التي ستطلقها وزارة الداخلية في حكومة “الوفاق”؛ تستند إلى خمس نقاط، أهمها تفكيك التشكيلات المسلّحة المصنّفة لديها بمجموعات خارجة عن القانون، إضافة إلى مُهرّبي البشر والوقود، وتجار المخدرات.

وأضاف المصدر أن قوة الردع والتدخل المشتركة بأبوسليم، التي يترأسها عبدالغني الككلي “أغنيوة”، وكتيبة “النواصي” وآمرها مصطفى قدور ،مُستهدفتيْن في هذه العملية بالدرجة الأولى، وهما كتيبتان مصنفتان، حسب داخلية “الوفاق”، بـ”مجموعات مُسلحة خارجة عن القانون”.

وتستهدف العملية، أيضًا، التشكيلات المسلّحة في مدينة الزاوية، ومنها قوة الإسناد الأمني الأولى التي يترأسها محمد سالم بحرون الملقّب بـ “الفار”، والمطلوب لدى النائب العام، بحسب المصدر.

وكانت وزارة الداخلية قد طلبت، في ديسمبر 2019، من مديرية أمن الزاوية، إعادة تشكيل القوّة، وترشيح ضباط أكفّاء لتولي مهام رئاسة الفرقة، في إشارة إلى رفضها للانتهاكات التي يقوم بها “الفار”، خاصة في حادثة القبض على اللواء طيار عامر الجقم.

وذكر المصدر أنه بالإضافة إلى قوة الردع بأبوسليم وكتيبة النواصي وفرقة الإسناد الأولى؛ ستتضمن العملية استهداف الكتيبة “55”، التي يقودها مُعمّر الضاوي في منطقة ورشفانة.

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