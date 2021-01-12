النجار: وصول لقاحات كورونا إلى ليبيا لن يكون قبل أربعة أشهر

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن وصول لقاحات فيروس كورونا إلى ليبيا لن يكون قبل أربعة أشهر، مضيفا أن المركز استبعد لقاح شركة «فايزر» لحاجته لدرجة حرارة 70 تحت الصفر وهو ما لا يتوافر في ليبيا.

وأضاف النجار في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أن الوضع الوبائي في الآونة الأخيرة يشهد ارتفاعا في عدد الإصابات وازدحاما في مراكز العزل وارتفاعا قليلا في نسب الوفيات، مبينا أنه ليس هناك دلالات على ظهور الطفرة الجديدة من كورونا في ليبيا.

وأوضح النجار أن المركز قام بكل الإجراءات لضمان حجز كمية من اللقاحات تقدر بحوالي 2.8 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص، مشيرا إلى أن اللقاحات ستكون من مجموعة «كوفاكس» التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية.

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