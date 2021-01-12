اجتماع موسع في البريقة بين “الوفاق” و”المؤقتة” لتوحيد السياسات الاقتصادية

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق اجتماع سياسي موسع بين وفد حكومة الوفاق غير المعتمدة والحكومة المؤقتة، في قاعة خليج سرت بمدينة البريقة.

وأوضحت المصادر، أن الهدف من الاجتماع توحيد السياسات الاقتصادية، ومنها ميزانية الدولة والمقاصة المصرفية.

ولفتت المصادر، إلى انه يشارك في الاجتماع وزير مالية الوفاق فرج بومطاري، ومحافظ مركزي البيضاء علي الحبري، ووزير المالية بالحكومة المؤقتة مراجع غيث، كما يشارك وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ومندوب عن المصرف المركزي طرابلس.

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