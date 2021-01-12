إعلان نتائج الانتخابات البلدية في حي الأندلس

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي حي الأندلس.

وأكدت اللجنة المركزية أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 34,298 ناخب فيما بلغ عدد المقترعين 8,074 شخص بنسبة مشاركة بلغت 23.50% .

وبينت اللجنة المركزية أنه في الفئة العامة فازت قائمة بشبابنا نبنيها بعدد 1,358 صوت وفازت قائمة السفينة بعدد 1,044 صوت وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فاز سالم رمضان سالم أبوديه بعدد 1,292 صون ونزار سالم مسعود اللافي بعدد 892 صوت وفي فئة فازت زهرة الشيباني عبد الرحمن خملج بعدد 1,084 صوت وسميرة سعيد بشير شداد بعدد 948 صوت.