باشاغا يبحث تدشين إنشاء الغرفة الأمنية العليا مع شركة روز بارتنز

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ضرورة إنشاء الغرفة الأمنية العليا، التي سيتم افتتاحها رسمياً في السابع عشر من شهر يناير الجاري، باعتبارها قيادة وطنية وتنسيق إقليمي وتنفيذ محلي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عدد من مسؤولي شركة روز بارتنز المحدودة، بحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشئون الأمنية وعدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات بوزارة الداخلية.

واستمع إلى شروح وافية من خلال عرض مرئي قدمه مسؤولو شركة روز، حول تأسيس هذه الغرفة والتي من أولوياتها تنفيذ مهام وزارة الداخلية وتحديد أولوياتها في المجالات الشرطية والأمنية.

وأوضح مسؤولو شركة روز من خلال العرض المرئي، بأن إنشاء الغرفة الأمنية العليا تمكن الوزير من ممارسة مهام الحوكمة بالنيابة عن حكومة الوفاق ومحاسبة كافة مكونات الوزارة، مشيرين إلى إنشاء غرف أمنية في المناطق التابعة لوزارة الداخلية، مما يسهل التواصل بين كافة مكونات الوزارة والعمل في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة.

وبحسب البيان فإن الغرفة الأمنية العليا تساعد على تطوير العمل الشرطي والأمني، وتحميل شركة روز أي تقصير من خلالها وهي منصة تساعد على المناقشة والتعاون المشترك بين الوزارة والشركة، كما تساعد الغرفة على تقييم إستراتيجي للمخاطر والسيطرة عليها وتنفيذ ومراقبة وتقييم والإبلاغ عن المعلومات.

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