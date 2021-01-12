العثور على سيارة مسروقة قبل بيعها في بنغازي وضبط سارقها

تمكن قسم النجدة والتحري الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي من العثور على سيارة مسروقة قبل بيعها في معرض للسيارات، وضبط سارقها.

وأشارت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، الثلاثاء، إلى ورود معلومات مفادها بسرقة سيارة نوع «كيا سبورتاج»، وبعد تأكد رجال قسم النجدة والتحري الجنائي من ملكية المبلغ، رُصدت السيارة في أحد معارض السيارات معروضة للبيع.

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ولفتت المديرية إلى إعداد كمين محكم للسارق، حيث تم استدراجه بحجة شراء السيارة المسروقة، وقبض عليه فور وصوله، لينقل بعد ذلك إلى قسم الاستدلال وإحالته إلى النيابة العامة.

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