سيالة يترأس اللجنة المالية لميزانية 2021

ترأس وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة ،اليوم الثلاثاء ،اللجنة المالية المناط بها إعداد الميزانية الموحدة للدولة الليبية ،بمدينة البرقية.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي ،إن الجلسة افتتحت بكلمة أشار فيها سيالة ،إلى هدف الملتقى فى التطلع للبدء فى بناء دولة المصالحة والقانون ،مؤكدا على دور الإصلاح الإقتصادى فى تحقيق الإصلاح السياسى عن طريق توحيد الروئ الإقتصادية والإنفاق العام وتقديم الخدمات لكل المواطنين على كامل التراب الليبى .

و أشار سيالة إلى ضرورة إستمرار إنتاج وتصدير النفط والغاز ودعم مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط مؤكدا على أهمية إدارة الإيرادات السيادية وفقا لمبدأ الإفصاح والشفافية , مثمنا التقدم الذى تحقق بإلتئام مصرف ليبيا المركزى وتوحيد سعر صرف الدينار آملا أن يسهم ذلك مع جهود اللجنة إلتى يترأسها إلى تحرير إيرادات النفط المجمدة لرخاء الليبيين .

كما أشار سيالة إلى أن هذا الإنفراج الإقتصادى تحقق نتيجة جهود اللجنة 5 + 5 بتجنيب ليبيا ويلات الحرب والدمار عن طريق إعلان وقف إطلاق النار ،متمنيا فى آخر كلمته أن يكون هذا الوقف مستداما , ليتحقق لليبيين تقدما فى المجال السياسى للبدء فى بناء دولة ليبيا الحديثة .