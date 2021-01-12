ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

12 January, 2021

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع الذي عقد اليوم بين وزير المالية فرج بومطاري ونظيره إمراجع غيث في البريقة لتوحيد الميزانية الوطنية لعام 2021.

وقالت البعثة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،إن هذا التعاون الليبي-الليبي يعد مشجعاً وخطوة ضرورية للغاية ينبغي أن تقترن بجهود حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة تكون في وضع أفضل يمكنها من تنفيذ الميزانية الموحدة بشكل فعال.

و أكدت البعثة في ذات السياق ،أن توحيد وترشيد الميزانية الوطنية يعد أمراً بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومةً وأكثر إنصافًا مما يلبي احتياجات كافة الليبيين بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية ويلبي الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد، لاسيما شبكة الكهرباء. ومن المهم أن تتم صياغة الميزانية بطريقة تتسم بالشفافية مع توفير الدعم الفني اللازم من المؤسسات المالية الدولية