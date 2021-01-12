اجتماع “الوفاق والمؤقتة” المالي يفضي للإتفاق على 4 نقاط

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع المالي بين وفد من حكومة الوفاق ووفد من الحكومة المؤقتة، تم برعاية 5+5.

ووفقا لوسائل الاعلام فقد نص الاتفاق على توحيد سعر الصرف واعتماد ميزانية 2021 وتشكيل لجنة مالية موحدة وسداد الديون والمرتبات المتعثرة.

وكان الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق “غالب الزقلعي”، قد اعلن مساء الثلاثاء، انتهاء الاجتماع الوزاري بين وفد حكومة الوفاق مع وفد من مسؤولي المنطقة الشرقية بشأن اعتماد ميزانية موحدة وأيضا تنسيق وتوحيد العمل الدبلوماسي.

وشهدت بلدة البريقة غربي مدينة أجدبيا اليوم الثلاثاء اجتماعًا رفيع المستوى يضم مسؤولي من حكومتي ليبيا “الحكومة الليبية” و”حكومة الوفاق الوطني”، لتوحيد الميزانية والعمل الدبلوماسي.

وفد الحكومة الليبية يضم وزير المالية مراجع غيث محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ووفد حكومة الوفاق يضم وزير الخارجية محمد سيالة ووزير المالية فرج بومطاري، وعدداً من المسؤولين من الحكومتين.

ويأتي الاجتماع ضمن مخرجات الاتفاق الذي جرى بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والحكومة الليبية، ولم يصدر بيان رسمي بالخصوص حتى الآن وقوة تابعه لجهاز حرس المنشآت النفطية تؤمن الاجتماع.

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