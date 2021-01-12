باشاغا يبحث مشكلات الطوارق وسبل حلها

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مع رئيس المجلس الأعلى للطوارق “مولاي قديدي” والوفد المرافق له المشكلات التي تواجه الطوارق وسبل حلها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس استعراض عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه مواطني الطوارق ومحاولة حلحلة هذه المشاكل والعراقيل باعتبارهم جزء لا يتجزأ من مكونات الشعب الليبي.

وثمن وفد الطوارق مجهودات وزير الداخلية المفوض في بسط الأمن والاستقرار داخل ربوع ليبيا.