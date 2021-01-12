ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

12 January, 2021

اعلنت الشركة العامة للكهرباء ،اليوم الثلاثاء ،عن انطلاق اعمال صيانة وشد الاسلاك الكهربائية بخط 11 ك.ف بمحطة كهرباء غوط الريح بمدينة غريان الواصل إلى بعض المزارع بمشروع خشيرة الزراعي بطول حوالي 3 كيلو متر .

وقالت الشركة في بيان لها ،إن هذا الخط تعرض للسرقة من قبل بعض الخارجين عن القانون ، الذين باعوا ضمائرهم ووجدانهم ووطنيتهم مقابل حفنة من الدنانير إلا أن رجال الكهرباء المخلصين دائمًا في الموعد ولبوا النداء من أجل راحة المواطن الكريم ، وقاموا بترجيع الخط بجهود فرقة الصيانة الكهربائية بقسم التشغيل والصيانة بدائرة توزيع جنوب غريان التابعة لإدارة توزيع غريان .

و تقدّمت الشركة يالشكر والتقدير لجميع فرق الصيانة على جهودهم المبذولة لإصلاح كافة الاعطال التي تتعرض لها الشبكة جراء هذه الأفعال الإجرامية ،داعية كافة الجهات ذات العلاقة بضرورة تضافر كل الجهود للحد من هذه الاعتداءات واستئصالها ومعالجتها بحسم ومنع الآخرين من التعدي عليها بأي شكل من الأشكال للحفاظ على المال العام ومكونات الشبكة العامة .