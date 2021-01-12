حكومة الثني تصرف مكافآت لأعضائها في ظل الظروف الصعبة للمواطن الليبي

قال المحلل السياسي عادل خطاب إن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني يرسخ المحسوبية وسوء استغلال الظروف من خلال توزيعه مكافآت على نفسه وعلى أعضاء حكومته بالمحسوبية.

وأكد خطاب أنه في ظل المعاناة التي تزداد كل يوم في الجهة الشرقية من البلاد و انتشار المحسوبية و عدم المساواة، هناك وثيقة هامة جدا للحكومة الليبية المؤقتة و التي يرأسها عبد الله الثني، تضمنت أمرا بصرف و توزيع مكافأة مالية، للثني بقيمة 700 ألف دينار ليبي وعلى نائبه عبد السلام البدري بقيمة 500 ألف دينار ليبي، ووزير الداخلية بالحكومة إبراهيم بوشناف بقيمة 450 ألف دينار ليبي.

وفي استفزاز لمشاعر الليبيين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة بررت الوثيقة هذه المكافآت بأنها نظرا للجهود “الجبارة” التي بذلوها تجاه الشعب اللليبي و الخدمات التي وضعوها تحت تصرفه، وذلك رغم عدم رؤية المواطني الليبي أي إنجازات سوى مزيد من الفقر والأزمات المالية التي تعصف بالبلاد وبمناطقهم.

ويتساءل مراقبون إن كان أعضاء الحكومة المؤقتة يعيشون في نفس البلاد التي يعيش فيها المواطن الليبي المغلوب على أمره سوا في الغرب أو الشرق الليبي وإلى متى تستمر هذه المهازل؟.

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