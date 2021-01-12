“البعثة الأممية” ترحب باجتماع البريقة وتشدد على أهمية صياغة الميزانية بشفافية

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع الذي عقد اليوم في البريقة، بين وزير المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري ونظيره بالحكومة المؤقتة إمراجع غيث، لتوحيد الميزانية الوطنية لعام 2021.

وأكدت البعثة، في تغريدة اليوم الثلاثاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذا التعاون الليبي-الليبي يعد مشجعاً وخطوة ضرورية ينبغي أن تقترن بجهود حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة، تكون في وضع أفضل يمكنها من تنفيذ الميزانية الموحدة بشكل فعال.

ولفتت البعثة إلى أن توحيد وترشيد الميزانية الوطنية يعد أمراً بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومةً وأكثر إنصافًا مما يلبي احتياجات كافة الليبيين بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية ويلبي الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد، لاسيما شبكة الكهرباء.

وشددت البعثة، على أنه من المهم أن تتم صياغة الميزانية بطريقة تتسم بالشفافية مع توفير الدعم الفني اللازم من المؤسسات المالية الدولية.

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