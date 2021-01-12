البعثة الأممية ترحب باجتماع «غيث» و«بومطاري» لتوحيد الميزانية في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بين وزير المالية بالحكومة الليبية إمراجع غيث، ونظيره في حكومة الوفاق فرج بومطاري لتوحيد الميزانية الوطنية لعام 2021.

وأكدت البعثة، في بيان لها، أن ذلك الاجتماع هو التعاون الليبي-الليبي الذي يعد مشجعاً وخطوة ضرورية للغاية.

وأشارت إلى أنه ينبغي أن تقترن تلك الخطوة بجهود حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة تكون في وضع أفضل يمكنها من تنفيذ الميزانية الموحدة بشكل فعال.

اختتم، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الذي عقد بمقر شركة سرت للنفط في مدينة البريقة بين وزيري المالية بالحكومة الليبية وحكومة الوفاق د.مراجع غيث وفرج بومطاري، لبحث توحيد ميزانية الدولة الليبية للعام 2021.

وشهد الاجتماع حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري، وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية الأزهر كشير.

وحضر الاجتماع ايضا عدد من مدراء الإدارات بوزارتي المالية في الحكومتين.

وكان وزير المالية بالحكومة الليبية مراجع غيث أكد أمس الاثنين عقد نعقد اجتماع لتوحيد الميزانية بحضور وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ومسؤولين آخرين.

وأوضح “غيث” أن الاجتماع عقد في المنطقة الوسطى، ويأتي ضمن مخرجات الاتفاق الذي جرى بين النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق والحكومة الليبية في سبتمبر الماضي.

وأكد أنه جري الاتفاق على أهم بنود الميزانية الموحدة خلال الاجتماع الذي يعدّ الأول منذ سنوات.