ليبيا الان

شركة الكهرباء: إتمام أعمال صيانة في غريان

تم النشر منذُ 39 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء القيام بأعمال صيانة في غريان شملت شد الأسلاك الكهربائية بخط 11 ك.ف بمحطة كهرباء غوط الريح بمدينة غريان الواصل إلى بعض المزارع بمشروع خشيرة الزراعي بطول حوالي 3 كيلو متر .

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن بخط 11 ك.ف بمحطة كهرباء غوط الريح بمدينة غريان تعرض للسرقة من قبل بعض الخارجين عن القانون إلا أن فرقة الصيانة الكهربائية بقسم التشغيل والصيانة بدائرة توزيع جنوب غريان قامت بإرجاع الخط.

ودعت الشركة لتضافر الجهود الجهود للحد من الاعتداءات ومعالجتها بحسم للحفاظ على المال العام ومكونات الشبكة العامة.

وأكدت الشركة الانتهاء من صيانة كابل معطوب بمحطة تحويل غريان الجديدة جهد 11/30 ك.ف الخاص بخط الرابطة  220  رقم (2) جهد 30 ك. ف

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك