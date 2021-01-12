شركة الكهرباء: إتمام أعمال صيانة في غريان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء القيام بأعمال صيانة في غريان شملت شد الأسلاك الكهربائية بخط 11 ك.ف بمحطة كهرباء غوط الريح بمدينة غريان الواصل إلى بعض المزارع بمشروع خشيرة الزراعي بطول حوالي 3 كيلو متر .

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن بخط 11 ك.ف بمحطة كهرباء غوط الريح بمدينة غريان تعرض للسرقة من قبل بعض الخارجين عن القانون إلا أن فرقة الصيانة الكهربائية بقسم التشغيل والصيانة بدائرة توزيع جنوب غريان قامت بإرجاع الخط.

ودعت الشركة لتضافر الجهود الجهود للحد من الاعتداءات ومعالجتها بحسم للحفاظ على المال العام ومكونات الشبكة العامة.

وأكدت الشركة الانتهاء من صيانة كابل معطوب بمحطة تحويل غريان الجديدة جهد 11/30 ك.ف الخاص بخط الرابطة 220 رقم (2) جهد 30 ك. ف