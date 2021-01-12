إعلان النتائج الأولية لانتخابات بلديتي زليتن وقصر الأخيار

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار، حيث جاءت قائمة الميزان في المرتبة الأولى تلتها النخلة والإعمار، بينما فاز المرشح إبراهيم أبو جطيلة، عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسماء العبدلي، عن فئة المرأة.

وعلى صعيد النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي زليتن، فقد تقدمت القوائم قائمة البوصلة، تلتها النخلة والأصالة، فيما فاز المرشح أبو بكر والي، بمقعد ذوي الاحتياجات، والمرشحة خلود أبو سنينة، عن فئة المرأة.

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