ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

12 January, 2021

من المنتظر أن تناقش اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي ،غدًا الأربعاء، في جنيف؛ سُبل التوصل إلى آلية اختيار “الرئاسي” ورئيس الحكومة.

ووفق ما نقلت قناة ”218″ ،عن مصادر ،فإن اجتماعات اللجنة الاستشارية ستتواصل في جنيف لمدة ثلاثة أيام، موضحًا أن المشاركين عازمون على حسم الجدل حول آلية اختيار “الرئاسي” والحكومة.

وكانت البعثة الأممية، قد أكدت أن أعضاء اللجنة سيواصلون الحوار وعقد الاجتماعات؛ بحثًا عن حلول نهائية للمشكلات العالقة.

وقالت البعثة أن ولاية اللجنة الاستشارية ستكون مُحدّدة زمنيًا بشكل صارم، وستكون مهمتها الرئيسة مناقشة القضايا العالقة، ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية، لتُقرّر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.