وزارة العمل تبحث اعتماد الملاك الوظيفي لوزارة الصحة

بحث وزير العمل بحكومة الوفاق المهدي الأمين مع وكيل وزارة الصحة عبدالرحمن عمير بحضور وكيل الوزارة علي عكاشة الصعوبات التي تحول دون إعتماد الملاك الوظيفي لوزارة الصحة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من المتخصصين في الوزارتين يكون مهامها دراسة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة بما لا يتعارض مع التشريعات المحلية لإعتماده من وزارة العمل وإحالته إلى المجلس الرئاسي لإعتماده.

وأكد وزير العمل على تسخير كافة إمكانيات الوزارة لحلحلة المشاكل التي تواجه القطاع الصحي، مشيداً بالدور الكبير للعاملين في القطاع الصحي في مجابهة جائحة كورونا.

وحضر الاجتماع عن وزارة الصحة، مدير مركز تطوير النظام الصحي سمير صقر، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية فوزي أونيس، ورئيس قسم الملاكات محسن المغربي، وعن وزارة العمل والتأهيل مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات الوظيفية ناصر بربه، ومدير إدارة الشؤون المالية والإدارية سليمان حبريشه ومدير مكتب الشؤون القانونية نعيمة عاشور وعضو مكتب الوزير فوزي التطوير.