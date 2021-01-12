مالية الوفاق: اجتماع البريقة لتصحيح ومعالجة الأوضاع الاقتصادية

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق اليوم الثلاثاء أن الاجتماع التقابلي في مدينة البريقة جاء استجابة إلى نداءات أبناء الشعب الليبي والمطالبة بتصحيح ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف الوزارة عبر حسابها الرسم على “فيسبوك” أن الاجتماع لتخفيف وطأة ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من صدمات مركبة والتي أثرت بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطن في سائر ربوع البلاد.

وأفاد الوزارة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الشأن الاقتصادي والمالي وإحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي (المالية – النقدية – التجارية).

وأفادت أنه استعرض أيضًا في الاجتماع الخطوات اللازمة لتعزيز دور تلك السياسات، مؤكدة أن الاجتماع اتسم بتعالي الروح الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن.

وأشارت وزارة المالية في حكومة الوفاق إلى أنه تم التأكيد على الاتفاق على تحديد حجم الإنفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ كفاءة الإنفاق.

وذكرت الوزارة أنه تم الاتفاق على إعداد تصور نهائي للميزانية العامة خلال الأيام القادمة تمهيداً لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية القادمة.

يشار إلى أن اجتماعًا تقابليًا تم اليوم الثلاثاء في مدينة البريقة ضم كل من وزير الخارجية المفوض ووزير المالية المفوض عن حكومة الوفاق الوطني، وعن الحكومة الليبية المؤقتة وكيل وزارة المالية والتخطيط والمكلف بتسيير مهام الوزارة، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ولفيف من مدراء الإدارات.