سيالة: نتطلع لتحرير إيرادات النفط المجمدة لـ”رخاء الليبيين”

رأس وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة لجنة حكومته المالية المناط بها إعداد الميزانية الموحدة للدولة الليبية بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

وقالت حكومة الوفاق في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن سيالة افتتح الجلسة بكلمة أشار فيها إلى هدف الملتقى فى التطلع للبدء فى بناء دولة المصالحة والقانون .

وأكد وزير الوفاق على دور الإصلاح الاقتصادى فى تحقيق الإصلاح السياسى عن طريق توحيد الرؤى الاقتصادية والإنفاق العام وتقديم الخدمات لكل المواطنين على كامل التراب الليبى، على حد زعمه.

وأشار إلى ضرورة استمرار إنتاج وتصدير النفط والغاز ودعم مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدا على أهمية إدارة الإيرادات السيادية وفقا لمبدأ الإفصاح والشفافية، وفق قوله.

وثمن سيالة التقدم الذى تحقق بالتئام مصرف ليبيا المركزى وتوحيد سعر صرف الدينار، آملا أن يسهم ذلك مع جهود اللجنة التى يرأسها إلى تحرير إيرادات النفط المجمدة لرخاء الليبيين، على حد ادعائه.

وأضاف أن هذا الانفراج الاقتصادى تحقق نتيجة جهود اللجنة 5 + 5 بتجنيب ليبيا ويلات الحرب والدمار عن طريق إعلان وقف إطلاق النار، على حد زعمه.

وتمنى سيالة فى آخر كلمته أن يكون هذا الوقف مستداما، ليتحقق لليبيين تقدما فى المجال السياسى للبدء فى بناء دولة ليبيا الحديثة، وفق ادعائه.