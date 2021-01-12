باشاغا يلتقي رئيس المجلس الأعلى للطوارق

التقى المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى للطوارق، مولاي قديدي، والوفد المرافق له وذلك بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «استعراض عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه مواطني الطوارق ومحاولة حلحلة هذه المشاكل والعراقيل, باعتبارهم جزء لا يتجزأ من مكونات الشعب الليبي».

وأضافت الوزارة أن وفد الطوارق ثمن مجهودات المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في بسط الأمن والاستقرار داخل ربوع الوطن.

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