البعثة الأممية: اجتماع اللجنة الاستشارية لملقتى الحوار سيعقد في جنيف غدًا الأربعاء

ليبيا – أعلن الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان علم أن موعد اجتماع اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي سيكون في الفترة من 13 – 16 يناير الجاري في قصر الأمم المتحدة بجنيف.

علم وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطر اليوم الثلاثاء أوضح أن الاجتماع سيبدأ غدًا الأربعاء عند التاسعة والنصف صباحًا، بكلمة افتتاحية للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.

وتابع علم في حديثه قائلًا:”إن تأسيس اللجنة الاستشارية بولاية محددة زمنيًا ستكون مهمتها الرئيسة مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية