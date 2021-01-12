العقوري يبحث مع خارجية مجلس الشيوخ الفرنسي حل الأزمة الليبية

بحث رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم الثلاثاء رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي “كريستيان كامبون” سبل حل الأزمة الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي بحث التعاون المشترك بين لجنتي الخارجية بمجلس النواب الليبي ومجلس الشيوخ الفرنسي بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك في مقدمتها الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل حلحلة الأزمة الليبية، كما تناول اللقاء المسار الإقتصادي وملف الهجرة غير الشرعية وسُبل مكافحتها والحد منها .

وكان صالح والوفد المرافق له وصلوا الإثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية.