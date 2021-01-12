بعد تحليل 40 عينة..تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بني وليد

أكد عضو لجنة الطوارئ الصحية في بلدية بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من أصل 40 عينة سحبت من قبل فرق التقصي والاستجابة السريعة للتحليل أمس الاثنين.

وأكد أبوالنيران في تصريحه، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد وفرت جميع المشغلات الخاصة بجهاز PCR بعد نفادها الأحد الماضي.

ونفى أبوالنيران تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا بين طلبة المدارس داخل المدينة، مشيرا إلى أن الحالات المصابة الخاصة بالأطفال التي جرى تسجيلها من قبل اللجنة «كانت لأطفال أعمارهم أقل من 4 سنوات».

ودعا عضو لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد جميع المواطنين إلى ضرورة رفع درجات الوقاية والحماية تفاديا لأي موجة جديدة للفيروس.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا