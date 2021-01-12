السفير التركي يبحث مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق وعمداء 7 بلديات خطط تدوير النفايات

ليبيا – عقد وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق والمكلف بتسيير مهام الوزارة عبد الباري شنبارو أمس الإثنين اجتماعًا مع السفير التركي لدى المجلس الرئاسي سرحات أكسن، بحضور عمداء بلديات (الزنتان – سوق الجمعة – الزاوية – ترهونة – ابوسليم – مصراته – المايه) وعدد من أعضائها، بالإضافة إلى عماد المنشوف مستشار المجلس الرئاسي للحكم المحلي، وعماد البهلول مستشار الوزارة للشؤون المالية والتطوير المؤسسي.

وزارة الحكم المحلي أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن الاجتماع تضمن تقديم عرض مرئي عن مراحل تأسيس وزارة الحكم المحلي، وخطط تنفيذ إستراتيجية نقل الاختصاصات الى البلديات، فضلًا عن التحديات التي واجهت تفعيل الإستراتيجية، كما شارك العمداء في النقاش بإعطاء نبذة عن المختنقات بالبلديات، كل حسب اختصاصاته، وكذلك المشاريع التنموية التي تتطلع البلديات لمساهمة الشركات التركية في المشاركة بإنجازها.

بدوره، أبدى السفير التركي والوفد المرافق له كامل اهتمامهم بالنقاش الذي تم في الاجتماع، منوهًا عن دعم الحكومة التركية للإستقرار في ليبيا.

كما تطرق السفير التركي عن رغبة الشركات التركية المتخصصة في مجالات تدوير النفايات ومشاريع البنية التحتية في عقد شراكات مع البلديات في ليبيا لتنفيذ المشاريع التنموية، فضلًا عن رعاية اتفاقيات توأمة بين عدد من البلديات الليبية مع نظيراتها التركية.

هذا وحضر الاجتماع كل من: محمد إسماعيل رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس، والمبروك عبد الله عضو مجلس الإدارة بشركة المياه والصرف الصحي، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب المختصة في وزارة الحكم المحلي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية