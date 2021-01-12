تقرير: ليبيا أصبحت مركزا رئيسيا لتهريب المخدرات

أكد موقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي المتخصص في الاقتصاد، أن ليبيا تحولت إلى مركز رئيسي على طريق تهريب المخدرات إلى أوروبا، وخاصة تهريب مخدر الكوكايين.

وقال الموقع في تقرير له: “إنه في غضون أسبوع تم اكتشاف الكوكايين في حاويتين بحريتين منفصلتين للشحن متجهتين إلى ليبيا، وهو مؤشر قوي على أنها تستخدم بشكل متزايد في تهريب الكوكايين إلى أوروبا والشرق الأوسط”.

وأضاف التقرير أنه “في ديسمبر الماضي صادر مفتشو الجمارك في مالطا 612 كيلوجراما من الكوكايين مخبأ في شحنة لزيت الطبخ وهو رقم قياسي للدولة الواقعة على البحر المتوسط، حيث تم إرسال الشحنة من الإكوادور، كما أنه وقبل ثلاثة أيام صادرت السلطات في ميناء غواياكيل في الإكوادور 582 كيلوجرامًا من الكوكايين مخبأة في 19 قطعة من خشب الساج متجهة إلى ليبيا وسوريا، واحتجزت شخصًا واحدًا في هذه العملية حسبما ذكرت صحيفة الكوميرسيو”.

وتابع التقرير أن هذا ليس أول اكتشاف للكوكايين يتم شحنه إلى ليبيا في السنوات الأخيرة ولكنه الأكبر ففي مايو اكتشفت سلطات الضرائب البرازيلية 128 كيلوجراماً من الكوكايين في حاويتين متجهتين إلى ليبيا في ميناء إيتاجاي، وفي يوليو 2018 صادرت الشرطة الوطنية الكولومبية 43 كيلوجرامًا من الكوكايين في ميناء بوينافينتورا مخبأة داخل هيكل حاوية متجهة إلى ميناء بنغازي الليبي، وفي عام 2016 عثر الصيادون الليبيون على 70 كيلوجرامًا من الكوكايين تطفو على شاطئ بالقرب من طبرق”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24