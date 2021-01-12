ليبيا الان

الشيباني: جنون باشاآغا بالسلطة قد يحول العاصمة طرابلس إلى مسرح عمليات عسكرية

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المحلل السياسي عبد الله الشيباني إن ما وصفه بـ”جنون” عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بالسلطة قد يحول العاصمة طرابلس إلى مسرح عمليات عسكرية، وميدانًا تصفي فيه المليشيات الحسابات العالقة بينها.

الشيباني أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن تركيا تعلم أن باشاآغا الطامح للسلطة قد يعطيها أكثر من حليفها (رئيس المجلس الرئاسي)، الذي هدد في أكتوبر الماضي بترك مهامه.

وأكد على أن أنقرة تنتظر انتقالًا سريعًا يضمن وجودها ويحافظ على مصالحها.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك