الشيباني: جنون باشاآغا بالسلطة قد يحول العاصمة طرابلس إلى مسرح عمليات عسكرية

ليبيا – قال المحلل السياسي عبد الله الشيباني إن ما وصفه بـ”جنون” عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بالسلطة قد يحول العاصمة طرابلس إلى مسرح عمليات عسكرية، وميدانًا تصفي فيه المليشيات الحسابات العالقة بينها.

الشيباني أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن تركيا تعلم أن باشاآغا الطامح للسلطة قد يعطيها أكثر من حليفها (رئيس المجلس الرئاسي)، الذي هدد في أكتوبر الماضي بترك مهامه.

وأكد على أن أنقرة تنتظر انتقالًا سريعًا يضمن وجودها ويحافظ على مصالحها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية