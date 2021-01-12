افتتاح مكتب منظمة خريجي الأزهر فرع ليبيا في زليتن

أقيم بمدينة زليتن بزاوية الشيخ المربي عبد السلام الأسمر الفيتوري حفل افتتاح مكتب المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع ليبيا مكتب زليتن والملتقي الأول لخريجي الأزهر الشريف يوم الاثنين

وقال الشيخ أكرم فرج الجراري مدير فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ليبيا، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ إن الشيخ علي أحمد اشميلة مدير المكتب ألقي كلمة ترحيبية بالحضور وأعضاء المنظمة الذين قدموا من شتى المناطق

من جانبه أشاد الشيخ علي اشميله بالدور الذي قام به الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر مثنيًا دور الشيخ احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في تدريب الأئمة والخطباء والوعاظ وتفنيد الشبهات حول الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية ونشر الوسطية والاعتدال في ليبيا التي عانت ويلات التشدد والتطرف الفكري حتى وصل إلى التكفير وإحلال الدماء

ويأتي افتتاح هذا المكتب من أصل 13 مكتبًا موزعًا على أغلب مناطق ليبيا وسط ترحيب واسع من الأهالي والمجالس المحلية والاجتماعية مثنيين على جهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في تنوير عقول الشباب والحد من انخراطهم في الجماعات التكفيرية والإرهابية

ويعتبر هذا اللقاء الأول لخريجي الأزهر الشريف على مستوى مكتب زليتن وعددهم 105 إمام وخطيب وواعظ ومدرس للقران الكريم

كما قدموا الشكر لفضيلة الشيخ أكرم فرج الجراري مدير فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ليبيا بالجهود المتواصلة ليلًا نهارًا حتى وصلت رسالة الأزهر الشريف أغلب مناطق ومدن وقرى ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24