استئناف المباحثات “الليبية- السودانية” بشأن الأسر المشتركة والطلاب

استأنف جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج والقنصلية الليبية بالخرطوم، المباحثات المتعلقة بقضيتيْ الأسر المشتركة والطلاب بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عُقد، صباح اليوم، بجهاز المغتربين بين الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب، والقنصل الليبي بالخرطوم محمد علي الرمرام والذي.

و وتطرقت المباحثات إلى مسألة الغرامات التي قررتها السلطات السودانية على الأسر المشتركة بين السودان وليبيا والرسوم المقررة على الطلاب الليبيين في السودان على مبدأ التعامل بالمثل.

وكان الجانبان قد تناولا القضيتين خلال الفترة السابقة، دون التوصل إلى نتائج إيجابية.

ووعد الأمين العام لجهاز المغتربين بمناقشة الملفين مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى حلول ناجعة، موضحًا أن جهاز المغتربين حريص بعد حدوث التغيير على حل كافة القضايا المتعلقة بالشركاء مع الجهات ذات الصلة.

وأردف قائلاً: الجهاز سيولي هاتين القضيتيْن اهتمامًا خاصًا وسيعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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