تطورات الأزمة الليبية على مائدة أبو الغيط وبعثات الجامعة العربية بالخارج

استعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماعه مع رؤساء بعثات الجامعة بالخارج، جهود تسوية الأزمة الليبية.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط أطلع رؤساء بعثات الجامعة بالخارج خلال اللقاء الذي جرى بالقاهرة على مجمل أولويات ومجالات تركيز الجامعة العربية في المرحلة المقبلة، مستعرضاً آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وجهود تسوية الأزمات في كل من ليبيا وسوريا واليمن، والدور العربي لدعم الأمن والاستقرار والتعافي الاقتصادي في السودان والصومال، والمشهد الإقليمي العام في منطقة الشرق الأوسط.

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