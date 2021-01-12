لجنة مكافحة كورونا بإجدابيا: تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – اجدابيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض – إجدابيا، استلم عدد [60] عينة swap وكانت نتائجها 41 سالبة، و19 حالة موجبة.

وأكدت اللجنة، أن الحالات المسجلة اليوم، من بينها 7 حالات جديدة، بالإضافة إلى 12 حالة مُخالِطـه.

وذكرت اللجنة، أنم تسجيل 3 حالات شفاء من الفيروس، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات اليوم.

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