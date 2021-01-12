19 إصابة جديدة و3 حالات شفاء من «كورونا» في أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، الثلاثاء، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى ثلاث حالات شفاء من الفيروس.

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي المنشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فع أجدابيا تسلم 60 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 41 عينة، وإيجابية 19 عينة مفصلة بواقع سبع حالات جديدة و12 مخالطة.

– إصابتان بـ«كورونا» في أجدابيا والحصيلة ترتفع إلى 550 حالة

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في أجدابيا إلى 588 حالة بعد إجراء تحاليل لـ1954 عينة، وتوزعت الحالات بواقع 425 حالة شفاء، و62 مخالطة، و70 وفاة جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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