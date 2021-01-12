«العقوري» يبحث مع رئيس «خارجية  الشيوخ الفرنسي» سبل حل الأزمة الليبية

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم الثلاثاء رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي “كريستيان كامبون” لبحث سبل حل الأزمة الليبية.

وحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب، فقد جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي بحث التعاون المشترك بين لجنتي الخارجية بمجلس النواب الليبي ومجلس الشيوخ الفرنسي بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك في مقدمتها الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل حلحلة الأزمة الليبية.

كما تناول اللقاء المسار الإقتصادي وملف الهجرة غير الشرعية وسُبل مكافحتها والحد منها .

وكان عفيلة صالح رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له وصلوا الإثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية.